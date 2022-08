Piękny gest zawodnika. Tak pomógł rywalowi

W odpowiedzi na pochwałę, zawodnik For Nature Solutions Apatora Toruń odpisał, że na tym jego pomoc się nie zakończyła. - I jeszcze koło pożyczy na finałowy bieg IMP - napisał Patryk Dudek. Zengota mu podziękował w odpowiedzi za przywiezienie silników, a do dyskusji włączył się jeszcze Bartosz Zmarzlik, który także podziękował Patrykowi Dudkowi. To właśnie dwukrotnemu mistrzowi świata wychowanek Falubazu pożyczał koło na wyścig. To akurat było dość łatwo zauważyć - felga w tylnym kole Zmarzlika była w jaskrawym zielonym kolorze, a normalnie felgi u Bartosza Zmarzlika są w kolorze niebieskim - jak większość jego wyposażenia.