Piękny gest polskiego zawodnika. Zrobił to bez zastanowienia

Dodajmy, że dzięki wygranej z Wilkami, Apator praktycznie zapewnił sobie start w play-off. ZOOleszcz GKM Grudziądz i Fogo Unia Leszno matematycznie mają szansę na wyprzedzenie Apatora i wyrzucenie go z szóstki, ale w praktyce będzie to trudne do wykonania. Unię czeka trudny wyjazd do Krosna, a GKM ma na rozkładzie Stal i Włókniarza, więc też może mieć kłopot ze zdobyciem punktów.

Wracając do Dudka, to tak trudnego sezonu nie miał on dawno. Po kiepskim starcie zdecydował się nawet na rozstanie z tunerem Ryszardem Kowalskim. Od pewnego czasu startuje na silnikach MMX od Michała Marmuszewskiego. Wciąż ma też do dyspozycji stare silniki Kowalskiego. Od około miesiąca w teamie Dudka jest mechanik Dariusz Sajdak, który zaopiekował się jego sprzętem i to bardzo pomogło Dudkowi wyjść na prostą.