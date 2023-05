Piękna postawa Rosjanina. Będą mu za to wdzięczni

W końcu zaświeciło słońce nad For Nature Solutions Apatorem. Torunianie po kiepskim początku rozgrywek zdają się wskakiwać na właściwe tory, co pokazał piątkowy mecz z ZOOLeszcz GKM-em Grudziądz. Podopieczni Roberta Sawiny derbowe starcie kontrolowali w zasadzie od początku do końca i pewnie pokonali rywali zza miedzy 52:38. Ogromna w tym zasługa niepokonanego Emila Sajfutdinowa, który na Motoarenie radził sobie jak ryba w wodzie. Zresztą Rosjanin gdzie nie pojedzie, tam nie daje żadnych szans rywalom.

5 maja gołym okiem było też widać, że ściganie 33-latkowi sprawiało naprawdę ogromną frajdę. - Tor zdecydowanie się różnił względem poprzedniego spotkania. Ostatnio było strasznie twardo. W piątek natomiast tor trzymał i fajnie się jechało. Nie byłem na treningu dzień przed meczem, bo miałem jechać mecz w Anglii, ale go odwołali. Przyjechałem dzisiaj z luźną głową i nastawiłem się na samą jazdę. Trafiłem z ustawieniami i zdobyłem naprawdę dobre punkty. Najważniejsze, że drużyna wygrała i mamy kolejne punkty do tabeli - powiedział główny bohater gospodarzy przed kamerami Eleven Sports 1 tuż po ostatniej gonitwie.

Emil Sajfutdinow oddał bieg juniorowi

Emil Sajfutdinow w piątek zyskał też sporą grupę nowych kibiców. Rosjanin z polskim paszportem zachował się jak prawdziwy kolega z drużyny i zrezygnował w udziale w piętnastym wyścigu. Jego portfel uszczuplił się przez to o kilka tysięcy złotych. Samego zainteresowanego jednak to kompletnie nie obchodziło.

- Jak chcemy walczyć o medale, to trzeba rozwijać młodzież. Miałem dwanaście punktów, więc pomyślałem, czemu by nie dać możliwości juniorowi wystąpienia w biegu nominowanym. Jest w nim zdecydowanie większa presja. Nawet jeśli skończyłby na trzecim i czwartym miejscu, to i tak zyska cenne doświadczenie, które przyda się w najważniejszej fazie sezonu. Jak tak będziemy pracować, to na pewno zbudujemy jeszcze mocniejszy team - zakończył z uśmiechem na ustach.

Nie ma co się dziwić jego radości. For Nature Solutions pokonując ZOOLeszcz GKM wrócił do gry i wypisał się z walki o utrzymanie.

Emil Sajfutdinow / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

