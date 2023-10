Piękna dziennikarka znalazła nowe zajęcie. Odwiedza słynne stadiony

Jak się okazuje, ogromną pasją Anity Mazur poza żużlem jest także piłka nożna. Po zakończeniu sezonu w PGE Ekstralidze, piękna dziennikarka nie dostała wielomiesięcznego wolnego, tylko momentalnie zabrała się do pracy przy najpopularniejszej dyscyplinie sportowej na naszym kontynencie. Z racji tego iż Eleven Sports posiada prawa do Serie A, to Polka odwiedza obecnie stadiony należące do klubów grających we włoskiej najwyższej klasie rozgrywkowej.