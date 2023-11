Pięć kontraktów w jeden dzień. A jeszcze wezmą miłośnika makaronu ze szpinakiem

ROW Rybnik poinformował na swojej stronie o podpisaniu aneksów do ważnych kontraktów z czterema juniorami i pierwszej umowie z młodzieżowcem, który dopiero co zdał egzamin na certyfikat. Z komunikatu dowiadujemy się też o staraniach klubu o pozyskanie jednego juniora z zewnątrz. Prezes ROW-u ma świetny kontakt z szefem Fogo Unii Leszno, więc jeśli ktoś przyjdzie, to będzie to jeden z leszczyńskich juniorów.