- Bardzo się cieszę, bo będzie mi się też łatwiej żyło psychicznie. Po sytuacji w Vojens miałem pretensje do samego siebie, że dopuściłem do tego. Nie chciałem już spekulować, czy tak może być. Wziąłem za to odpowiedzialność. Zależało mi, by dziś było dobrze, aby wygrać w całym cyklu, ale i ostatnią rundę. To takie wyzwanie dla samego siebie - mówił Zmarzlik po sobotniej rundzie na Motoarenie w Toruniu.