PGE Ekstraliga: W Lesznie stawiają na młodzież

Dla wielu żużlowych klubów szkolenie młodzieży jest priorytetem, ale od wielu lat liderem na tym polu jest Fogo Unia Leszno. "Inwestujemy dużo więcej pieniędzy w młodzież niż inni, ale to się po prostu opłaca" - przyznał dyrektor zarządzający mistrza kraju Ireneusz Igielski.

W Lesznie mają szczęście do utalentowanej młodzieży. Krzysztof Kasprzak, bracia Przemysław i Piotr Pawliccy czy wreszcie tegoroczny mistrz świata juniorów Bartosz Smektała to wizytówki szkółki żużlowej Unii. Niemal co roku klub może pochwalić się kolejnym talentem. Zresztą obok Smektały w Unii z powodzeniem rywalizuje 19-letni Dominik Kubera, czwarty zawodnik tegorocznych IMŚJ. Znakomitych wychowanków Unia w przeszłości miała wielu, choćby ojcowie wspomnianych zawodników - Zenon Kasprzak, Piotr Pawlicki senior, ale też Roman Jankowski czy Henryk Żyto.



Historia w przypadku klubu z Wielkopolski nie jest bez znaczenia.



"Musimy się do niej cofnąć, bo Unia od zawsze słynęła z pracy z młodzieżą, a my właściwie kontynuujemy to dzieło, strategię, która bardzo dawno została nakreślona. Mocno inwestujemy w naszą szkółkę żużlową, w zawody młodzieżowe. Dbamy o tych chłopaków przede wszystkim na początkowym etapie ich karier. Staramy się na tyle, na ile możemy, pomagać tym młodym, czasami bardzo młodym zawodnikom, zarażać ich żużlem. Po to, by w późniejszych latach zbierać tego owoce" - powiedział PAP Igielski.



Jak dodał, klub nie żałuje środków na szkolenie, ale jak zapewnił, to są zwykle dobrze zainwestowane pieniądze.



"Łożymy dużo więcej pieniędzy na młodzież niż inne kluby. Ale mamy z tego korzyści, to się po prostu opłaca. Jesteśmy stawiani za wzór, jeśli chodzi o szkolenie, a co za tym idzie - za wyniki. Mieliśmy mnóstwo młodzieżowych indywidualnych mistrzów Polski, mistrzów świata, nasi zawodnicy regularnie zasilają młodzieżowe reprezentacje" - wyliczył.



Smektała potwierdza jego słowa. Jego zdaniem w Lesznie czuje się, że klub bardzo poważnie podchodzi do młodych adeptów speedwaya.



"To szkolenie w każdym klubie jest na dobrym poziomie, ale powiem nieskromnie, że w Lesznie jest najlepsze. Nie chodzi o nazwiska, które wywodzą się z Leszna, ale też zainteresowanie samego klubu tą kwestią. Akurat Unia dba o swoich najlepszych żużlowców, dostajemy ogromne wsparcie. Na sukces, tytuł składa się wiele czynników. Podobnie jest ze szkoleniem. Na to wpływ mają trenerzy, sam klub, sprzęt plus szczęście. W Lesznie te wszystkie rzeczy funkcjonują bardzo dobrze" - powiedział żużlowiec.



Trenerem, który ma wyjątkowo dobrą ręki do młodzieży, jest znakomity przed laty zawodnik Roman Jankowski. Jak przyznał, tajemnica sukcesu tkwi m.in. w bogatej tradycji klubu. Zainteresowanie żużlem w Lesznie jest ogromne, to od zawsze był sport numer jeden w mieście. Co za tym idzie, chętnych do uprawiania tej dyscypliny nigdy nie brakowało.



"Na pewno w regionie leszczyńskim trochę młodzieży garnie się do żużla. Myślę, że dużo więcej niż w innych miastach. Nasza szkółka jest dosyć liczna, mamy więc większą możliwość selekcji. Łatwiej jest wyłowić tych najzdolniejszych z grupy kilkudziesięciu chłopaków niż kilkunastu" - tłumaczył Jankowski.



Jak dodał, właśnie odpowiednia selekcja jest kluczem do sukcesu, ale nie można też zapominać o systematycznej pracy.



"Nauczyć jeździć na motocyklu żużlowym można każdego. Trzeba jednak wychwycić ten diamencik, który rokuje nadzieje na wynik sportowy. W tej dyscyplinie sukcesy nie przychodzą od razu. Żeby doprowadzić zawodnika do poziomu polskiej czołówki, trzeba się poświecić. Należy przejechać tysiące okrążeń na torze, zaliczyć wiele zawodów" - podkreślił szkoleniowiec.



Nie wszyscy zawodnicy po ukończeniu szkółki zostają mistrzami czy choćby czołowymi jeźdźcami ekstraligi. W klubie jest ograniczona liczba miejsc, a konkurencja zwykle mocna. Z pracy trenerów w Lesznie korzystają też inne zespoły.



"Nie wszyscy mają szansę wskoczyć do składu naszej drużyny ekstraligowej, dlatego dostają możliwość jazdy w innych klubach. Czasami +idą na wypożyczenie+, czasami są to kontrakty definitywne. Bywają sytuacje, że dobrze zapowiadający się zawodnicy gdzieś giną, zatrzymują się w rozwoju, a czasami się nawet cofają. Bo to jest tylko sport, a każdy jest człowiekiem" - stwierdził Jankowski.



Jego dwaj synowie - Marcin i Łukasz - również przez wiele lat ścigali się na żużlu, ale tak imponującej kariery jak ojciec nie zrobili. Obecnie są mechanikami leszczyńskich zawodników - Marcin pomaga Piotrowi Pawlickiemu, a Łukasz - Australijczykowi Brady'emu Kurztowi. A przecież mieli blisko siebie znakomitego zawodnika i trenera.



"Były jakieś kontuzje po drodze, ale też trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego im się nie do końca udało. To trudno jednoznacznie wyjaśnić" - przyznał Jankowski senior.



To jednak rodzice często mają istotny, a czasami wręcz największy wpływ na rozwój sportowy dziecka. Nie inaczej jest w żużlu, nie inaczej było też w przypadku Smektały. Mistrz świata juniorów pochodzi ze Śremu i na treningi do Leszna jako nastolatek musiał dojeżdżać 40 kilometrów w jedną stronę. Czasami nawet codziennie.



"Jestem wdzięczny moim sponsorom, klubowi, ale gdyby nie rodzice, to dzisiaj nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem. Pewnie bym na żużlu w ogóle nie jeździł. To oni zapoczątkowali moją karierę, to oni zawozili mnie na pierwsze treningi. Dzisiaj jestem już starszy i wszystko w moich rękach, ale rodzina była, jest i będzie zawsze najważniejsza" - podsumował utalentowany żużlowiec Unii.