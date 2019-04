Stelmet Falubaz Zielona Góra pokonał MrGarden GKM Grudziądz 46:44 po niesamowicie zaciętym meczu żużlowej PGE Ekstraligi.

Faworytem tej potyczki był Falubaz, ale GKM przyjechał do Winnego Grodu mocno zmotywowany, a do tego ze swoim liderem Artiomem Łagutą, który w tym meczu wrócił na tor po kontuzji barku. Samo spotkanie było zacięte do samego końca.



Pierwsza seria startów pokazała, że grudziądzanie nie zamierzają być chłopcami do bicia w Zielonej Górze. Po pięciu biegach było 15:15. W nich żużlowcy GKM trzykrotnie zajmowali pierwsze miejsca, a Falubazu zwyciężali indywidualnie dwa razy.



Wynik drgnął dopiero w 6. wyścigu, kiedy to goście jako pierwsi sięgnęli po podwójne zwycięstwo. Krzysztof Buczkowski i Przemysław Pawlicki nie dali szans Nickiemu Pedersenowi i Mateuszowi Tonderowi. Potem wynik był przez dłuższy czas "na styku". Dopiero w końcówce meczu Falubaz zyskał lekka przewagę i przed biegami nominowanymi prowadził 42:36.



GKM nie złożył jednak broni. 14. wyścig grudziądzanie wygrali podwójnie i o losach spotkania decydował ostatni bieg dnia. W nim był remis i ostatecznie z dwupunktowej wygranej cieszyli się gospodarze.



Żużlowcom GKM Grudziądz należą się słowa uznania za postawę w Zielonej Górze. Do pełni szczęścia w konfrontacji z jednym z faworytów ligi zabrakło im punktów formacji juniorskiej.



Z kolei Falubaz musiał mocno się natrudzić, by pokonać rywali i nie wypracował znaczącej zaliczki przed meczem rewanżowym.



W pierwszym z piątkowych meczów 3. kolejki ekstraligi Włókniarz Częstochowa pokonał Motor Lublin 52:38. W niedzielę mecze Unii Leszno ze Stalą Gorzów i Sparty Wrocław z Get Well Toruń.



Marcin Rynkiewicz

Stelmet Falubaz Zielona Góra - MrGarden GKM Grudziądz 46:44

Stelmet Falubaz Zielona Góra: Martin Vaculik 11 (1,3,2,2,3), Patryk Dudek 9 (1,3,2,3,0), Nicki Pedersen 7 (2,1,3,1,0), Piotr Protasiewicz 6 (2,0,1,2,1), Norbert Krakowiak 6 (3,1,2), Michael Jepsen Jensen 6 (2,1,0,3), Mateusz Tonder 1 (0,0,1).

MrGarden GKM Grudziądz: Krzysztof Buczkowski 12 (3,3,3,0,2,1), Artiom Łaguta 11 (3,2,3,1,2), Kenneth Bjerre 10 (3,1,0,3,3), Przemysław Pawlicki 5 (0,2,1,2), Antonio Lindbaeck 3 (0,2,1,0), Marcin Turowski 2 (2,0,0), Patryk Rolnicki 1 (1,0,0).



Najlepszy czas dnia uzyskał w 4. biegu Artiom Łaguta - 61,03 s. Sędzia: Michał Sasień (Gdańsk). Widzów ok. 12 tys.

