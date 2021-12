PGE Ekstraliga odsłoniła karty. Znamy terminarz

- Udało się utrzymać ten terminarz w tajemnicy, nawet nasi goście nic o nim nie wiedzieli - zapewniał widzów specjalnego wydania Magazynu PGE Ekstraligi Tomasz Dryła. Warto dodać, że najciekawszy kąsek, a więc szczegóły dotyczące pierwszego przyszłorocznego meczu beniaminka z Ostrowa Wielopolskiego, byłby dobrze znany Markowi Cieślakowi i Krzysztofowi Cegielskiemu, gdyby ci przed wejściem na antenę rzucili okiem na publikację Interii. Ponad godzinę przed oficjalnym ogłoszeniem poinformowaliśmy nieoficjalnie, że Arged Malesa otworzy sezon domowym pojedynkiem z ZOOLeszcz GKM-em Grudziądz.

Arged Malesa Ostrów - ZOOLeszcz GKM Grudziądz

- Beniaminek będzie walczył z drużyną, która utrzymała się w ostatnim momencie. Od początku mówiłem, że dla Ostrowa będzie dobrze, jeśli pojadą z Grudziądzem jak najszybciej, póki są jeszcze na fali po awansie - stwierdził przed kamerami NC+ Marek Cieślak.

- Ułożenie takiej pary na pewno jest ciekawym rozwiązaniem, bo analizując sytuacje w składach wydaje się, że te 2 drużyny będą walczyć o utrzymanie. Z drugiej strony, to ryzykowne, bo nie wiadomo jak będzie wyglądać zima. Do pierwszego meczu zawodnicy podejdą z nowym sprzętem. Plus jest taki, że nie zmienili za dużo w drużynie, ale na dzień dobry nie można przegrać - zauważył Cegielski.

- Po cichu liczyłem na Betard Spartę Wrocław, trafił nam się GKM Grudziądz. To w gruncie rzeczy taki sam rywal. Musimy się do niego tak samo przygotować. Znamy jednak swoje miejsce w szeregu i nie będziemy wywierać zbędnej presji - zapowiedział Tomasz Gapiński, kapitan beniaminka.

Betard Sparta Wrocław - eWinner Apator Toruń

Większość kibiców jeszcze bardziej czeka jednak na drugi niedzielny mecz inaugracyjnej kolejki, spotkanie Betard Sparta Wrocław - eWinner Apator Toruń. Obie te drużyny stawiane są w roli głównych faworytów do tytułu mistrzowskiego.

- Osobiście bardzo sobie życzyłem Spartę na początek, bo nie my będziemy pod presją, a Sparta. My bardzo chcemy to wygrać i mamy wszystko, by to zrobić, ale gdyby się nie udało, to będzie to porażka wkalkulowana - mówił dyrektor sportowy eWinner Apatora, Krzysztof Gałandziuk. - Pragnę przypomnieć, że w zeszłym roku Toruń mocno postawił się we Wrocławiu, zdobył 39 punktów, a 3 zawodników wciąż będących w naszym zespole zdobyło po około 10 punktów. Dochodzą do tego Patryk Dudek i Emil Sajfutdinow, więc możemy być w pełni spokojni przed tym meczem - stwierdził.

- To prawda, bardziej stresować się będą gospodarze. Goście zawsze mają przed sobą w perspektywie rewanż u siebie. Nie dałbym sobie uciąć palca za to, kto wygra w tym spotkaniu. Cieszę się, że będzie to pewnie świetne widowisko - wtórował Gałandziukowi Cieślak

- Ten kto układa ten kalendarz, naprawdę chce utrzymać zimowe emocje. Był Krzysztof Gałandziuk, sprawa z toromistrzem, to macie jeszcze mecz w pierwszej kolejce na podtrzymanie pierwszą rundę, żeby były jakieś podteksty. Ciekawie - zauważył z kolei Cegielski.





Zdjęcie Fogo Unia Leszno - ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz 2021 /Marcin Kubiak /Flipper Jarosław Pabijan