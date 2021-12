U24 Ekstraliga to jeden z efektów nowego kontraktu telewizyjnego, dzięki któremu portfel ośmiu najlepszych polskich klubów zasili co rok około 6 milionów złotych. Pierwszy, historyczny sezon zmagań rezerwowych do lat 24 rozpocznie się 26 kwietnia, a zakończy 6 września. Osiem zespołów w rundzie zasadniczej powalczy o dwa miejsca premiowane awansem do dwumeczu o mistrzostwo ligi.

Terminarz U24 Ekstraligi 2022:

1. runda (26.04.2022)

Częstochowa - Leszno

Ostrów - Grudziądz

Wrocław - Toruń

Gorzów - Lublin

2. runda (03.05.2022)

Lublin - Częstochowa

Grudziądz - Wrocław

Toruń - Ostrów

Leszno - Gorzów

3. runda (10.05.2022)

Lublin - Grudziądz

Ostrów - Częstochowa

Wrocław - Leszno

Gorzów - Toruń

Termin rezerwowy - 14.05.2022

4. runda (17.05.2022)

Częstochowa - Wrocław

Grudziądz - Gorzów

Toruń - Lublin

Leszno - Ostrów

5. runda (24.05.2022)

Lublin - Leszno

Grudziądz - Toruń

Wrocław - Ostrów

Gorzów - Częstochowa

Termin rezerwowy - 31.05.2022

6. runda (07.06.2022)

Częstochowa - Grudziądz

Ostrów - Lublin

Wrocław - Gorzów

Leszno - Toruń

7. runda (14.06.2022)

Lublin - Wrocław

Grudziądz - Leszno

Toruń - Częstochowa

Gorzów - Ostrów

8. runda (21.06.2022)

Częstochowa - Toruń

Ostrów - Gorzów

Wrocław - Lublin

Leszno - Grudziądz

9. runda (28.06.2022)

Lublin - Ostrów

Grudziądz - Częstochowa

Toruń - Leszno

Gorzów - Wrocław

10. runda (05.07.2022)

Częstochowa - Gorzów

Ostrów - Wrocław

Toruń - Grudziądz

Leszno - Lublin

11. runda (12.07.2022)

Lublin - Toruń

Ostrów - Leszno

Wrocław - Częstochowa

Gorzów - Grudziądz

Termin rezerwowy - 19.07.2022

12. runda (26.07.2022)

Częstochowa - Ostrów

Grudziądz - Lublin

Toruń - Gorzów

Leszno - Wrocław

13. runda (02.08.2022)

Częstochowa - Lublin

Ostrów - Toruń

Wrocław - Grudziądz

Gorzów - Leszno

Termin rezerwowy - 09.08.2022

14. runda (16.08.2022)

Lublin - Gorzów

Grudziądz - Ostrów

Toruń - Wrocław

Leszno - Częstochowa

Termin rezerwowy - 23.08.2022

Część finałowa

15. runda (30.08.2022) - Finał

16. runda (06.09.2022) - Finał, rewanż

Termin rezerwowy - 13.09.2022