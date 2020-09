MrGarden GKM Grudziądz pokonał na własnym torze Motor Lublin w 13. kolejce PGE Ekstraligi. O zwycięstwie gospodarzy zadecydował ostatni bieg.

MrGarden GKM nie ma już szansy na awans do półfinałów i walkę o medale drużynowych mistrzostw Polski. Mimo to żużlowcy z Grudziądza walczyli do samego końca o zdobycie dwóch punktów.

Zaczęło się wspaniale dla gospodarzy, bo od podwójnej wygranej, ale w biegu juniorskim lublinianie odrobili stratę.



I tak wyglądał ten mecz do samego końca. Jak jedna z drużyn zwyciężała w biegu, to druga natychmiast odpowiadała tym samym.



Przed 15. biegiem mieliśmy więc remis 42:42. Zwyciężył w nim Artiom Łaguta, który w całym spotkaniu zdobył 14 punktów, a ponieważ trzeci przyjechał Nicki Pedersen, do tej pory bezbłędny, to grudziądzanie zwyciężyli 46:44. Drugi był Jarosław Hampel (13 "oczek"), a na samym końcu był Mikkel Michelsen.



Motor, który zgarnął bonus, mimo porażki wciąż liczy się w walce o półfinały.

Zdjęcie Artiom Łaguta (czerwony kask) jest liderem MrGarden GKM-u Grudziądz / Tytus Żmijewski / PAP

MrGarden GKM Grudziądz - Motor Lublin 46:44

MrGarden GKM: Artiom Łaguta 14 (3,3,2,3,3), Nicki Pedersen 13 (3,3,3,3,1), Kenneth Bjerre 10 (2,2,1,2,3), Przemysław Pawlicki 5 (1,1,2,1,0), Krzysztof Buczkowski 3 (2,0,1,0), Denis Zieliński 1 (1,0,0), Kacper Łobodziński 0 (0,0,0).

Motor: Jarosław Hampel 13 (3,3,3,2,2), Grigorij Łaguta 9 (0,2,2,3,2), Mikkel Michelsen 8 (2,2,3,1,0), Matej Żagar 5 (1,0,1,2,1), Wiktor Lampart 4 (3,1,0,w), Wiktor Trofimow jr 4 (2,1,0,1), Jakub Jamróg 1 (0,1,-,-).

Sędziował Michał Sasień (Gdańsk). Najlepszy czas dnia uzyskał w 3. wyścigu Artiom Łaguta - 64.86 s.

Pierwszy mecz 58:32 dla Motoru, który zdobył punkt bonusowy.