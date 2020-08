PGE Ekstraliga. Motor Lublin - Fogo Unia Leszno 50:40

Hit kolejki ekstraligi, zgodnie z przewidywaniami, dostarczył kibicom wielu emocji. Gospodarze, niepokonani dotychczas na własnym torze, tym razem zaczęli źle i od drugiego wyścigu - wygranego podwójnie przez leszczynian - musieli odrabiać straty, które po czwartym biegu wzrosły nawet do 10 punktów (7:17).

Lublinianie jednak nie zamierzali rezygnować i dzięki zmianie taktycznej, kiedy w siódmym biegu Jakuba Jamroga zastąpił Słoweniec Matej Zagar, to miejscowi podwójnie wygrali i zmniejszyli dystans do mistrza Polski.

Po 10. gonitwie był już remis 30:30, bo rewelacyjnie jeżdżący tego dnia Zagar wraz z Jarosławem Hampelem nie dali szans parze młodzieżowej Unii Dominik Kubera - Szymon Szlauderbach.

Kolejny występ Hampela, po słabszym początku, zakończył się jego wygraną z byłymi kolegami, a ponieważ Jamróg przywiózł jeden punkt, to po 11. wyścigu Motor po raz pierwszy w tym meczu objął prowadzenie (34:32) i nie oddał go do końca wygrywając trzy ostatnie biegi.

Poza Zagarem, który zdobył komplet 18 punktów i wygrywał z wyraźną przewagą ze wszystkimi, wśród gospodarzy jak zwykle imponował kapitan Grigorij Łaguta, do wysokiego poziomu wrócił Duńczyk Mikkel Michelsen, a Hampel dowiódł, że potrafi się zmobilizować w trudnych momentach.

W wyścigach nominowanych trenerowi Piotrowi Baronowi nie pomogła podwójna zmiana taktyczna, bo lublinianie byli w tym dniu lepsi. Zwycięstwo z liderem przybliżyło Motor do fazy play off, ale niepokoić może słabsza postawa juniorów. Dodatkowego smaczku dodawała rywalizacja dwóch znakomitych żużlowców rosyjskich będących liderami swoich zespołów - Łaguty i Emila Sajfutdinowa, też mająca wpływ na końcowe rozstrzygnięcie, bo najlepiej punktujący do tej pory w lidze Sajfutdinow musiał uznać wyższość rodaka.

Mecz, jak to ma miejsce w Lublinie od początku tego sezonu, kilkadziesiąt osób oglądało z tzw. podniebnego sektora kibiców na podnośnikach.

Motor Lublin - Fogo Unia Leszno 50:40

Punkt bonusowy dla Unii, która pierwszy mecz wygrała 53:37.

Punkty:

Motor Lublin: Matej Zagar 18 (3,3,3,3,3,3), Grigorij Łaguta 10 (1,2,3,3,1), Mikkel Michelsen 10 (2,3,2,2,1), Jarosław Hampel 9 (0,1,2,3,3) Wiktor Lampart 1 (1,0,0), Wiktor Trofimow 1 (0,1,0), Jakub Jamróg 1 (0,-,0,1).

Fogo Unia Leszno: Bartosz Smektała 10 (2,2,3,1,2,0), Emil Sajfutdinow 8 (1,2,1,2,0,2), Dominik Kubera 6 (2,3,1), Szymon Szlauderbach 6 (3,1,0,2), Janusz Kołodziej 4 (1,0,2,1,-), Jaimon Lidsey 3 (2,0,1,0), Piotr Pawlicki 3 (3,0,t,0,-).

Najlepszy czas 66,12 uzyskał Grigorij Łaguta w 9. wyścigu.

Sędzia: Artur Kuśmierz (Częstochowa).

Widzów: 4000.

Autor: Andrzej Szwabe