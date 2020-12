PGE Ekstraliga. Fabian Ragus na mecze i treningi dojeżdża pociągiem. Ojciec pomógł mu zostać żużlowcem

Życie Fabiana Ragusa nie jest nudne. Młodzieżowiec RM Solar Falubazu do Zielonej Góry dojeżdża na treningi i mecze pociągiem, a w przeszłości nie mógł dołączyć do klubu, bo był za młody. Z odsieczą ruszył mu wtedy jego ojciec, który zainwestował w sprzęt i umożliwił synowi jazdę na torze oddalonym kilkanaście kilometrów od jego miejsca zamieszkania. Tym razem 17-latek spełnia wymagania i niebawem może zadebiutować w PGE Ekstralidze.

Wychowanek Falubazu był gościem wtorkowej audycji Magazynu Żużlowego na antenie Radia Zielona Góra. W drodze do siedziby stacji nie obyło się bez komplikacji. - Przyjechałem z Nietkowic. Mieszkam tam od urodzenia. To mniej więcej 40 kilometrów od Zielonej Góry. Pociągiem jedzie się dosyć krótko, bo około 20 minut. Akurat dziś mi się spóźnił i było trochę dłużej, ale dojechałem - wyjaśnił.

Za Fabianem Ragusem drugi sezon startów. Jak dotąd zielonogórski młodzieżowiec występował tylko i wyłącznie w zawodach juniorskich. Jeździec mieszkający w Nietkowicach za sprawą ojca od zawsze chciał zostać żużlowcem. Do klubu zgłosił się w wieku zaledwie 12 lat. Wówczas odprawiono go z kwitkiem. - Niestety nie było takiej możliwości, bo nie mogłem jeździć na motocyklu o pojemności 500cc, a w klubie wówczas nie było klasy 250cc. Tata postanowił mi wtedy kupić motocykl i jeździliśmy na prywatny tor do Lginia, by pojeździć tam od czasu do czasu.

Zanim 17-latek przesiadł się na motocykl o pojemności 500cc, udanie rywalizował z innymi młodzianami w klasie 250cc. Zmiana wcale nie przyszła mu łatwo. - Na początku musiałem się trochę do tego przyzwyczaić, ponieważ motocyklem steruje się trochę inaczej. Różnica mocy jest ogromna. Powiedziałbym nawet, że jest to niebo a ziemia. Rama, koła i parę innych komponentów niczym się nie różnią. Jedyną i zarazem diametralną różnicą jest sam silnik - oznajmił.

Przed juniorem być może najważniejszy sezon w jego dotychczasowej karierze. Zanim rozpoczną się treningi na torze, żużlowców czeka wymagający obóz na Głodówce. - Warunki są ekstremalne. Mamy tam trochę utrudniony dostęp do Internetu, co jest dobrą rzeczą. Jesteśmy wysoko w górach i jest po prostu słaby zasięg. Przed nami ciężkie treningi, jazda na nartach i trochę czasu spędzonego z kolegami. Czeka nas naprawdę fajnie spędzony czas - zakończył Ragus.

Zdjęcie Fabian Ragus i Krzysztof Sadurski / Marcin Kubiak / Newspix

