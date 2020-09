W meczu kończącym sezon zasadniczy żużlowej PGE Ekstraligi Betard Sparta Wrocław po zaciętym boju pokonała w Rybniku miejscowy PGG ROW 51:39. Mecz miał wielki ciężar gatunkowy, bowiem ważyła się sprawa awansu do fazy play-off, gwarantująca walkę o medale. Faworyzowani goście postawili kropkę nad "i" dopiero w 14. wyścigu, a rybniczanie, czyli najsłabszy zespół w Ekstralidze i od przyszłego sezonu pierwszoligowiec, z podniesioną głową pożegnali się z elitą.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tour de France. Tadej Pogaczar wygrywa 15. etap. Wideo © 2020 Associated Press

Pierwsze dwa wyścigi pokazały, że gospodarze nie zamierzają łatwo oddać pola rywalom i oba kończyły się 3:3.

Reklama

Dopiero w trzecim wyścigu faworyzowani goście wyszli na prowadzenie, ale zanim w powtórce Tai Woffinden do spółki z Danielem Bewleyem wygrali 4:2, najpierw doszło do bardzo poważnie wyglądającego wypadku. Na tor upadli Woffinden i Robert Lambert. Do byłego mistrza świata wyjechała karetka, ale w końcu zdołał wstać o własnych siłach, a po chwili potrafił sięgnąć po trzy punkty.

Na półmetku zawodów wrocławianom jeszcze tylko raz udało się wygrać 4:2, za sprawą Macieja Janowskiego i Bewleya. Pozostałe gonitwy kończyły się remisami. Stąd po siedmiu biegach wynik ciągle pozostawał na stylu (19:23).

Sensacją zapachniało w 10. biegu, gdy po starcie para rybniczan Vaclav Milik i Mateusz Tudzież jechała na 5:1 z Woffindenem i Glebem Czugunowem. "Tajski" jednak rzucił się w pogoń i na dystansie przedarł się na prowadzenie, ale Czugunow już nie poprawił swojej pozycji.



Na pierwsze podwójne zwycięstwo w tym meczu trzeba było czekać aż do 12. biegu. Rybniczanie w wielkim stylu powrócili do gry za sprawą Kacpra Woryny i Mateusza Tudzieża, którzy wygrali 5:1 z Przemysławem Liszką i Czugunowem. Miejscowi zniwelowali straty do stanu 34:38 i zwycięstwo w meczu pozostawało sprawą otwartą.

Radość i nadzieja trwały tylko chwilkę, bo już w kolejnej odsłonie wrocławianie odpowiedzieli w wielkim stylu. Po kapitalnej akcji Woffindena na pierwszym łuku, którego manewr wyprowadził na drugie miejsce Chrisa Holdera, tym razem to goście zgarnęli pięć oczek i przed biegami nominowanymi na wyciągnięcie ręki zbliżyli się do celu. Do wywalczenia miejsca w czwórce brakowało im już tylko trzech punktów.



W 14. biegu niestety doszło do poważnego karambolu, który na wyjściu z łuku sprokurował, po raz drugi w tym spotkaniu, Milik. I to właśnie zawodnik gospodarzy najbardziej ucierpiał, zaliczając niekontrolowany upadek, a dodatkowo mocno oberwał motocyklem. Stanem zdrowia swojego rywala zaniepokoił się sam Holder, który sam niegroźnie upadł na tor i czym prędzej pobiegł do Czecha. Na szczęście po kilku minutach Milik stanął na nogach i o własnych siłach udał się do parku maszyn. W powtórce już jednak nie wziął udziału, bo jako sprawca został wykluczony.



W powtórce osamotniony Mateusz Szczepaniak przywiózł trzy punkty, ale i wrocławianie zrealizowali swój cel. Maciej Janowski i parze z Holderem również zdobyli trzy punkty i zapewnili sobie miejsce w fazie play-off. A to oznaczało, że z walką o medale pożegnali się żużlowcy Eltroxu Włókniarza Częstochowa.

W ostatnim wyścigu goście zwyciężyli podwójnie 5:1 i cały mecz wygrali 51:39. W półfinale Sparta zmierzy się z Moje Bermudy Stalą Gorzów, a w drugą parę utworzą Fogo Unia Leszno i RM Solar Falubaz Zielona Góra.

AG