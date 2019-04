Żużlowcy Betardu Sparty Wrocław pokonali Stelmet Falubaz Zielona Góra 49-41 w drugiej kolejce PGE Ekstraligi. Gospodarzy do zwycięstwa powiódł Tai Woffinden, który skończył zawody z kompletem 15 punktów.

Gdy po dwóch biegach Betard Sparta prowadził 10:2 mogło się wydawać, że zwycięzca jest już znany. W drugim starcie pecha miał Norbert Krakowiak, junior Stelmetu Falubazu, który przewrócił się na drugim łuku. Zawodnik przez chwilę trzymał się za lewy bark, ale potem okazało się, że wszystko jest w porządku i mógł startować dalej.

W siódmym biegu start wygrał Nicki Pedersen. Woffinden przez cztery okrążenia gonił Duńczyka i ostatecznie dopiął swego, wyprzedzając go na kresce! W tym momencie wrocławianie prowadzili 25-17.

Przyjezdni systematycznie jednak odrabiali straty. W ósmym biegu zwyciężyli 4-2, a w 11. 5-1. W tej ostatniej gonitwie od początku prowadzili Martin Vaculik i Michael Jepsen Jensen. Maciej Janowski nie dawał jednak za wygraną i do końca walczył o lepszą pozycję. Bieg wygrał Słowak, a o drugim i trzecim miejscu musiał zadecydować sędzia Krzysztof Meyze. Trwało to kilka minut, ale nie ma się, co dziwić. Nawet powtórki telewizyjne nie dawały jednoznacznej odpowiedzi, kto na linii mety był szybszy - Jepsen Jensen czy Janowski. W końcu arbiter zdecydował, że Duńczyk i Stelmet Falubaz przegrywał tylko 32:34.

Od czego jednak Betard Sparta miał Woffindena. Brytyjczyk w 13. biegu znowu walczył o zwycięstwo z Pedersenem i choć początkowo ponownie lepszy był Duńczyk, to został wyprzedzony przez lidera gospodarzy na ostatnim okrążeniu.

Przed biegami nominowanymi wrocławianie mieli więc cztery punkty przewagi. Powiększyli je jeszcze po 15. biegu, znowu wygranym przez Woffindena, który w parze z Janowskim przywieźli za sobą Vaculika i Patryka Dudka.

Betard Sparta Wrocław - Stelmet Falubaz Zielona Góra 49-41

Betard Sparta: Tai Woffinden 15 (3, 3, 3, 3, 3), Maciej Janowski 11 (3, 3, 2, 1, 2), Maksym Drabik 9 (3, 2, 0, 2, 2), Max Fricke 6 (1, 2, 1, 1, 1), Przemysław Liszka 3 (2, 0, 1), Jakub Jamróg 3 (2, 1, 0), Gleb Czugunow 2 (2, 0), Vaclav Milik 0 (0, 0).

Stelmet Falubaz: Nicki Pedersen 11 (1, 2, 3, 2, 3), Martin Vaculik 10 (3, 2, 1, 3, 1), Patryk Dudek 8 (1, 3, 1, 3, 0), Michael Jepsen Jensen 6 (0, 1, 3, 2, 0), Piotr Protasiewicz 5 (2, 1, 2, 0), Mateusz Tonder 1 (1, 0, 0), Norbert Krakowiak 0 (w, 0, d).

Sędziował Krzysztof Meyze (Toruń). Najlepszy czas dnia uzyskał Tai Woffinden w wyścigu dziewiątym (62,48). Widzów ok. 12 tys.

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, małe punkty zdobyte, małe punkty stracone, punkty, różnica małych punktów)

1. Fogo Unia Leszno 2 2 0 0 98-82 4 +16

2. Stelmet Falubaz Zielona Góra 2 1 0 1 94-86 2 +8

3. truly.work Stal Gorzów 2 1 0 1 92-88 2 +4

4. forBET Włókniarz Częstochowa 2 1 0 1 90-90 2

. Speed Car Motor Lublin 2 1 0 1 90-90 2

6. Betard Sparta Wrocław 2 1 0 1 89-91 2 -2

7. MrGarden GKM Grudziądz 2 1 0 1 88-92 2 -4

8. Get Well Toruń 2 0 0 2 79-101 0 -22

Mecze w następnej kolejce

26 kwietnia



forBET Włókniarz Częstochowa - Speed Car Motor Lublin (18.00)

Stelmet Falubaz Zielona Góra - MrGarden GKM Grudziądz (20.30)



28 kwietnia



Fogo Unia Leszno - truly.work Stal Gorzów (16.00)



Betard Sparta Wrocław - Get Well Toruń (19.00)