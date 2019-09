Betard Sparta Wrocław pokonała Stelmet Falubaz Zielona Góra 56:34 w rewanżowym meczu półfinałowym żużlowej PGE Ekstraligi i awansowała do finału. Rywalem Betardu Sparty w finale będzie Fogo Unia Leszno.

Po meczu w Zielonej Górze Sparta do odrobienia miała sześć punktów. W ekipie z Wrocławia niemal wszyscy chórem twierdzili, że jest to jak najbardziej możliwe i awans do finału nadal jest realny.

W czwartym biegu na starcie stanęli Maciej Janowski, Maksym Drabik oraz Patryk Dudek i Damian Pawliczak. Żużlowcy Sparty świetnie wyszli spod taśmy, ale nie jechali parą i starał się to na dystansie wykorzystać Dudek. Drabik skutecznie jednak odpierał ataki zielonogórzanina i Sparta wygrała wyścig 5:1, a w całym meczu prowadziła 15:9.

W dwumeczu był w tym momencie remis 57:57 i taki wynik dawał awans do finału ekipie z Wrocławia, która była wyżej w tabeli po sezonie zasadniczym.

Kilka chwil później to kibice z Zielonej Góry się cieszyli, bo goście zwyciężyli w szóstym biegu 4:2 i zmniejszyli straty do czterech oczek (16:20). Odpowiedź gospodarzy była natychmiastowa. Najpierw Tai Woffinden w parze z Jakubem Jamrogiem wygrali 4:2 z Dudkiem i Norbertem Krakowiakiem, a następnie to samo zrobili Maciej Janowski i Drabik z parą Martin Vaculik i Michael Jepsen Jensen. Ten ostatni pojechał za Martina Smolinskiego jako zmiana taktyczna i przyjechał ostatni (28:20).

Następna gonitwa rozgrzała do czerwoności Stadion Olimpijski. Menedżer Sparty Dariusz Śledź zastosował zmianę zwykłą i za Jamroga posłał na tor Gleba Czugunowa. Rosjanin świetnie wyszedł spod taśmy, a drugi był Woffinden. Brytyjczyk przez cztery okrążenia asekurował młodego Rosjanina przed atakami Piotra Protasiewicza i Jensena. Wrocławianie wygrali bieg 5:1 i prowadzili 33:21.

Menedżer Stelmetu Adam Skórnicki próbował ratować wynik, stosował zmiany, ale przewaga Sparty nie malała. Po 12. biegu wzrosła do 14 oczek (43:29), a chwilę później Woffinden i Max Fricke przypieczętowali awans wrocławian do finału wygrywając 4:2. Biegi nominowane już nie miały znaczenia, a na Stadionie Olimpijskim rozpoczęła się feta.



Mariusz Wiśniewski

Drugi mecz półfinałowy:

Betard Sparta Wrocław - Stelmet Falubaz Zielona Góra 56:34

Betard Sparta Wrocław: Maksym Drabik 11 (3,2,1,3,2), Tai Woffinden 14 (3,3,2,3,3), Maciej Janowski 10 (3,2,3,1,1), Gleb Czugunow 8 (3,2,3), Max Fricke 6 (2,1,2,1), Vaclav Milik 3 (0,2,1,-), Przemysław Liszka 3 (2,0,1), Jakub Jamróg 1 (0, 1,-,-).

Stelmet Falubaz Zielona Góra: Martin Vaculik 14 (2,3,2,3,2,2), Michael Jepsen Jensen 6 (3,3,0,0,0,0), Patryk Dudek 6 (1,2,3,0,0), Piotr Protasiewicz 6 (1,1,1,2,1), Martin Smolinski 1 (1,0,-,-), Norbert Krakowiak 1 (1,0,0,0), Damian Pawliczak 0 (0,0,-).

Najlepszy czas dnia uzyskał Michael Jepsen Jensen (61,23) w biegu szóstym. Sędzia: Artur Kuśmierz (Częstochowa). Widzów ok. 12 tys.

Pierwszy mecz Falubaz wygrał: 48:42. Awans do finału: Betard Sparta.