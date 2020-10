PGE Ekstraliga. Baron: Praca z taką grupą to czysta przyjemność

Menedżer żużlowców Fogo Unii Leszno Piotr Baron w niedzielny wieczór po raz czwarty świętował mistrzostwo kraju. Jak przyznał, siłą tej drużyny wciąż pozostaje kolektyw.

"Praca z taką grupą to czysta przyjemność i zaszczyt dla trenera" - powiedział PAP.

Baron w październiku 2016 roku objął leszczyński zespół i w kolejnych czterech sezonach sięgał z nią mistrzowski tytuł. Szkoleniowiec przyznał, że każdy złoty medal był wywalczony po ciężkiej pracy, ale ten sezon z powodu koronawirusa był na swój sposób wyjątkowy, ale też bardzo trudny, bowiem rozpoczął się z dwumiesięcznym opóźnieniem.

"Ten sezon był nieprzewidywalny. Przede wszystkim ciągle gdzieś nam towarzyszył stres - przechodziliśmy regularnie testy na obecność koronawirusa i zawsze towarzyszyły obawy, czy wszyscy będą zdrowi i czy będziemy mogli w komplecie dojechać do końca sezonu. Rozgrywki były mocno skumulowane, trzeba było jechać tydzień po tygodniu, a czasami mieliśmy nawet dwa spotkania w ciągu kilku dni. Dlatego to mistrzostwo tym bardziej cieszy" - tłumaczył menedżer.

Samo świętowanie 18. tytułu w historii klubu było dość skromne. Po szampanach, dekoracji i rundach honorowych na stadionie zespół spotkał się w klubie na wspólnym grillu.

"Sytuacja covidowa nie pozwoliła na to, żeby się rozkręcić. Zjedliśmy kolację w wąskim gronie, wypiliśmy po drinku i nie siedzieliśmy zbyt długo. Dziś mamy kolejny dzień, trzeba było stawić się w klubie, bo jeszcze w tym tygodniu czeka nas trochę pracy. Trzeba przede wszystkim posprzątać stadion, chcemy jeszcze zorganizować jeden trening i przygotować tor do zimy" - tłumaczył Baron.

Unia od czterech lat dominuje w kraju. Zdanie Barona, siłą jego drużyny jest kolektyw, a także wyjątkowa atmosfera.

"Mamy w zespole mega ambitnych zawodników, którzy wiedzą, czego chcą, którzy nie spoczęli na laurach po kolejnych tytułach. Jak się trafi na taką grupę, to praca z nią jest czystą przyjemnością i zaszczytem dla trenera" - podkreślił.

Na początku maja pojawiły się jednak kłopoty, a nawet czarne chmury nad zespołem, bowiem liderzy - Emil Sajfutdinow oraz Piotr Pawlicki nie chcieli zgodzić się na podpisanie aneksów do umowy, obniżających ich wynagrodzenia. Istniało zagrożenie, że obaj mogą nie wystąpić w tym sezonie w barwach Unii, ostatecznie żużlowcy i klub doszli do porozumienia. Jak się okazało, obaj też byli kluczowymi postaciami w rywalizacji o kolejny tytuł. Zdaniem Barona, te zawirowania nie przeniosły się na sportowe kwestie.

"To trzeba rozdzielić. Zresztą zawodnicy też nie wiedzieli, na czym stoją, dopiero potem zobaczyli, że taka sytuacja jest wszędzie, w całym kraju. Oni prowadzą firmy i muszą walczyć o swoje" - zaznaczył.

Klub już pod koniec rozgrywek zaczął budować skład na sezon 2021. Janusz Kołodziej, Sajfutdinow oraz Pawlicki przedłużyli kontrakty na kolejny rok. Trwają rozmowy z kolejnymi zawodnikami. Prawdopodobnie zabraknie Dominika Kubery, który od nowego sezonu będzie jeździł już jako senior.

"Musimy poczekać do listopada, kiedy otworzy się okienko transferowe. Wiele rzeczy się wówczas wyjaśni. Zarząd klubu cały czas pracuje nad tym, by zamknąć skład" - mówił menedżer.

Żużlowcy wkrótce udadzą się na zasłużone wakacje, a wspólne przygotowania rozpoczną 20 listopada.

Baronowi z końcem sezonu wygasa umowa, ale jak zapewnił, jej przedłużenie nie powinno stanowić większego problemu.

"Jeśli zarząd zaakceptował to, co dotychczas udało nam się osiągnąć, to będziemy dalej współpracować. Myślę, że szefowie klubu są zadowoleni, więc wszystko wskazuje na to, że zostanę w Lesznie" - podsumował opiekun mistrza Polski.

autor: Marcin Pawlicki

