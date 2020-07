Do bardzo groźnego wypadku doszło podczas niedzielnego meczu pomiędzy MrGarden GKM Grudziądz i Moje Bermudy Stalą Gorzów. W 7. wyścigu mocno ucierpiał Duńczyk Anders Thomsen, który chwilę później został odwieziony karetką do szpitala.

Sytuacja miała miejsce na końcu przeciwległej prostej pierwszego okrążenia. Najbliżej bandy przeciskał się zawodnik Stali Gorzów Thomsen, gdy nagle poderwało motocykl jego rywala, byłego mistrza świata Nickiego Pedersena.



W tej samej chwili 26-letni Thomsen uderzył tylnym kołem w bandę i zaliczył wypadek, przyprawiający o dreszcze. Zawodnik nie zdążył "katapultować" się z motocykla, tylko razem z nim zaczął obracać się i uderzać z impetem o tor.



Kibice i eksperci zamarli, bo wiele tego typu wypadków kończyło się bardzo źle. Na torze od razu pojawiły się służby medyczne i po kilku minutach wielki kamień spadł z serca. Duńczyk podniósł się i o własnych siłach zszedł do parku maszyn.



Gdy wydawało się, że wszystko z jego zdrowiem dobrze, a zawodnicy już wyjechali na tor do powtórki, nagle pojawiło się zamieszanie. Lekarze udali się do boksu Thomsena i po krótkiej rozmowie zapadła decyzja. Coraz bledszy Duńczyk pojechał karetką do szpitala.



Z wielkim konsternacją przyjęto decyzję sędziego głównego, który postanowił wykluczyć poszkodowanego, a nie dopatrzył się przewinienia Pedersena.

