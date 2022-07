Perturbacje z play-off. Wszystko przez Glasgow

Zapewne zapytacie się teraz "dlaczego?". Impreza w Szkocji zaplanowana jest bowiem na 20 sierpnia i nie ma w tym oczywiście niczego złego, dopóki nie uświadomimy sobie iż zaledwie dzień później czekają nas rewanżowe ćwierćfinały eWinner 1. Ligi. Oznacza to, że tuż po ostatnim biegu tacy zawodnicy jak Vaclav Milik, Kai Huckenbeck, Max Fricke czy Rasmus Jensen będą musieli gnać na złamanie karku do Bydgoszczy, Zielonej Góry oraz Krosna. Prezesi w związku z tym obawiają się różnych sytuacji losowych, dlatego całkiem możliwe są zmiany w kalendarzu rozgrywek.

Nie chcą wchodzić sobie w paradę

Szalone podróże głównych bohaterów i ich wyścig z czasem to nie wszystko. Problem pojawia się też przy godzinach rozpoczęcia spotkań. Telewizja w niedzielę chce pokazać aż trzy starcia w PGE Ekstralidze, które cieszą się dużo większą oglądalnością. To właśnie to w połączeniu z zawirowaniami logistycznymi coraz bardziej skłania GKSŻ do przełożenia pojedynków.