Perełka stawia gwiazdy w kłopotliwej sytuacji. Padły takie słowa

PGE Ekstraliga Paluch: Wszystkie tory są bardzo dobrze przygotowane

Junior Stali przekonuje, że tory akurat nie sprawiały mu trudności. - Uważam, że wszystkie są bardzo dobrze przygotowane . Myślę, że mój pierwszy, pełny sezon był udany. Przede wszystkim zebrałem dużo doświadczeń, zwłaszcza końcówka sezonu była bardzo udana. Mam nadzieję, że w nadchodzącym sezonie utrzymam stabilną formę i będę szedł do przodu - ocenia. 39. zawodnik PGE Ekstraligi 2023 ma świadomość, czego musi unikać. - Zdecydowanie bardzo często zdarzają mi się błędy . Nie mam tyle doświadczenia, co moi starsi koledzy, ale staramy się je niwelować. Jestem jeszcze młodym zawodnikiem i błędy są sprawą normalną, szczególnie przy tak dużym stresie podczas jazdy w PGE Ekstralidze - przyznaje.

Zawodnik Stali miał problem, ale najgorsze już za nim

Jeszcze przed ligowym debiutem Palucha okrzyknięto wielkim talentem. Później sporo urósł i istniały obawy, że zaburzy to jego rozwój. W ostatnim czasie jednak sytuacja się unormowała. 17-latek skupia się już tylko na rozwoju oraz na doskonaleniu sylwetki, lecz nie omijają go problemy z urazami. - Miałem złamany obojczyk, ale na szczęście wszystko jest w porządku. Praktycznie już trzy tygodnie po złamaniu wszystko było dobrze - podkreśla junior gorzowskiej drużyny.



- Staram się podpatrywać każdego z drużyny po trochu. Jeden zawodnik ma lepsze starty, z kolei drugi lepiej rozgrywa jazdę na trasie. Na pewno dobrym żużlowcem do podpatrywania jest Bartosz Zmarzlik. Podobnie jest z Martinem Vaculikiem, który ma bardzo dobre starty i fajnie jest się od niego dowiedzieć czegoś nowego w tej kwestii, ale generalnie każdy ma coś, z czego można brać przykład - podsumowuje Paluch.



Zespół z Gorzowa zainauguruje sezon meczem na własnym torze z Apatorem Toruń (14 kwietnia).