Pełna mobilizacja. Szykują się rekordowe liczby

Ci którzy pisali, że w ebut.pl Stali nie poradzi sobie bez Bartosza Zmarzlika, byli w naprawdę sporym błędzie . Drużyna w PGE Ekstralidze spisuje się wyśmienicie, ponieważ rundę zasadniczą zakończyła na znakomitym trzecim miejscu w tabeli. Poza tym działaczy nie zawodzą kibice. Fani co mecz licznie odwiedzają Stadion imienia Edwarda Jancarza co dało ośrodkowi z województwa lubuskiego drugą pozycję pod względem frekwencji w całych rozgrywkach. Z tego powodu marketingowcy postanowili ich wszystkich wynagrodzić i na starcie z Tauron Włókniarzem fani mogą nabyć trzy bilety w cenie dwóch.

Na trybunach organizatorzy już teraz spodziewają się tłumów. Raz, że wielu z nich skorzysta z wyjątkowej promocji. Dwa, że podopieczni Stanisława Chomskiego zmierzą się z Tauron Włókniarzem, z którym co roku toczą niezapomnianą rywalizację. Mieszkańcy Gorzowa nie zapomną zwłaszcza sezonu 2022. Po remisie na własnym torze, tydzień później ebut.pl Stal sprawiła ogromną sensację i wygrywając z częstochowianami pod Jasną Górą awansowała do wielkiego finału PGE Ekstraligi. Fani w żółto-niebieskich szalikach pewnie liczą na powtórkę. Tym razem walka toczy się jednak o przepustkę do najlepszej czwórki.