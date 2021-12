Pęknięta rama zatrzymała jego karierę. Teraz wraca

Przemysław Półgęsek Żużel

Rene Bach wraca do polskiej ligi po rocznej przerwie. Jego zniknięcie przeszło w środowisku bez echa, mimo iż przez lata należał do najbardziej wyróżniających się postaci w najniższej klasie rozgrywkowej. Optibet Lokomotiv Daugavpils zrobił na kontrakcie 31-letniego Duńczyka świetny interes, bo niskim kosztem pozyskano zawodnika zdolnego do pełnienia roli lidera drużyny.

