Pędził samochodem jak szalony! Nieodpowiedzialne zachowanie

Mateusz Bartkowiak, żużlowiec Ebut.pl Stali Gorzów, który przed sezonem 2024 został wypożyczony do Orła Łódź najwyraźniej postradał zmysły! 20-latek pędził jak oszalały samochodem marki Mercedes na autostradzie A2. Co gorsze, zawodnik sam chwali się swoim wybrykiem w mediach społecznościowych. Nadmierna prędkość to nie wszystko, czym pochwalił się Mateusz Bartkowiak.