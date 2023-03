Pedersen ma sprytny plan. To nie jest przypadek

Będzie kimś więcej niż tylko zawodnikiem

- Czuję, że mogę to zrobić i chcę to zrobić. Czuję, że mogę ekscytować fanów i na torze, i poza nim. Jedną z rzeczy, dzięki której czuję się dobrze jest to, co mogę zrobić dla brytyjskiego żużla i dla fanów. Poza torem kibice mogą uciąć ze mną rozmowę. To coś, czego za pieniądze nie można kupić. Mam nadzieję, że we wszystko w klubie wniosę trochę pozytywnej energii. Chcemy wynieść Peterborough na wyższy level - powiedział dla oficjalnej strony Peterborough Panthers Nicki Pedersen.