Pedersen już znalazł klub? Wyrzuci z drużyny kolegę z kadry

Tak może wyglądać skład Falubazu

Dyrektor sportowy klubu Piotr Protasiewicz nie próżnuje i trzeba przyznać, że jest bardzo skuteczny w swoich działaniach. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że z Platinum Motorem Lublin pożegna się Jarosław Hampel. Były wicemistrz świata z łatwością znajdzie nowego pracodawcę, którym będzie właśnie Falubaz. Dołączyć do niego powinien Piotr Pawlicki, który do niedawna łączony był z For Nature Solutions Apatorem Toruń. Wciąż aktualny zawodnik Betard Sparty Wrocław zażądał jednak zbyt wysokich stawek, przez co temat tego transferu upadł. Adam Krużyński potwierdził zresztą, że w drużynie zostaje Paweł Przedpełski, co zamyka temat transferu Pawlickiego.