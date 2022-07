Pech zabrał im marzenia. A byli tak blisko

W taką historię chyba nikt by nie uwierzył. Jeszcze trzy miesiące temu Wybrzeże miało na koncie okrągłe zero punktów. Pytano, czy zdobędą cokolwiek do końca sezonu. Spadek niektórzy już dawno im przypisali, inni zastanawiali się po której kolejce będzie można to ogłosić. Tymczasem zespół przeszedł wielką przemianę odkąd dołączył do niego Timo Lahti. Fin w dodatku natchnął też kolegów.