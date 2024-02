Patrzą na terminarz i życzą im spadku. Chodzi im tylko o to

Jason Doyle, Max Fricke czy Wadim Tarasienko, tych trzech zawodników będzie do wzięcia , gdyby ZOOleszcz GKM Grudziądz spadł w sezonie 2024 z PGE Ekstraligi.

Spadek GKM-u oznacza szansę na dobre i duże zakupy

Z grona trzech kandydatów do spadku, jakich wymieniają eksperci, to właśnie degradacja GKM-u daje największe i najciekawsze opcje zakupowe. W razie spadku FOGO Unii Leszno łakomym kąskiem byłby właściwie tylko Janusz Kołodziej, a niepowodzenie Enea Falubazu Zielona Góra da możliwość zakontraktowania Jarosława Hampela czy Piotra Pawlickiego. To też są mocne i konkretne nazwiska, ale w zasadzie tylko Kołodzieja można traktować, jako pewniaka i gościa z potencjałem na lidera.