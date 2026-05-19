Patryk Budniak walczy o powrót do zdrowia. Są nowe wieści ze szpitala

Podczas meczu Ultrapur Startu Gniezno - Śląsk Świętochłowice w pierwszej połowie maja doszło do naprawdę dramatycznych scen. W 12. biegu Patryk Budniak i Leon Szlegiel sczepili się motocyklami, a pierwszy z zawodników uderzył w trybuny stadionu, zahaczył o metalowy pręt i spadł z dużej wysokości na beton. Na pomoc młodemu Polakowi błyskawicznie ruszyły służby medyczne, które rozpoczęły akcję ratowniczą. Wkrótce potem na stadionie w Gnieźnie wylądował helikopter ratunkowy, który przetransportował żużlowca do Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

Wkrótce potem 19-latek przeszedł poważną operację kręgosłupa oraz nóg, a w ubiegłym tygodniu lekarze podjęli decyzję o wybudzeniu zawodnika ze śpiączki. W tą wprowadzony został jeszcze na obiekcie sportowym po wypadku, aby zapewnić mu bezpieczny transport do placówki medycznej. Już po wybudzeniu przedstawiciele szpitala w Poznaniu poinformowali, że młody sportowiec pozytywnie reaguje na komunikaty.

Szpital ujawnia nowe wieści ws. Patryka Budniaka. "Zostanie posadzony na wózek"

Teraz rzeczniczka prasowa poznańskiego szpitala Zuzanna Pankros w rozmowie z portalem "WP SportoweFakty" przekazała kolejne, bardzo ważne wieści na temat stanu zdrowia zawodnika z Gniezna.

"Patryk Budniak jest w bardzo dobrym stanie psychicznym i coraz lepszym fizycznym. Jego samopoczucie jest dobre. Muszę powiedzieć, że ogląda mecze żużlowe i podejmuje w rozmowach tematy sportowe. Po prostu wraca do funkcjonowania. Może na razie w anturażu szpitalnym, ale na wszystko przyjdzie czas" - poinformowała kobieta.

To jednak nie koniec dobrych wiadomości. Lekarze planują bowiem posadził wkrótce Budniaka na wózku inwalidzkim, aby ten po raz pierwszy od fatalnego wypadku mógł opuścić salę szpitalną. "Patryk Budniak obecnie znajduje się na oddziale neurochirurgii. Dziś zostanie posadzony na wózek, żeby zobaczyć coś więcej w naszym szpitalu, niż tylko ściany sali szpitalnej. Fakty są takie, że przed nim długa rehabilitacja. Co najważniejsze, rusza nogami, więc wychodzi na to, że z jego rdzeniem kręgowym jest wszystko w porządku" - przekazała Pankros.

Patryk Budniak

19-letni Patryk Budniak jest w ciężkim stanie po wypadku na torze, a kibice zbierają na jego leczenie.

Patryk Budniak

