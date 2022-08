Przedwczesny finał eWinner 1. Ligi - tak zapowiadano starcie w Zielonej Górze. Polonia i Falubaz miały przecież spotkać się dopiero w ostatnim możliwym momencie i powalczyć o awans do PGE Ekstraligi. Wyszło jednak tak, że te drużyny trafiły na siebie już teraz. Falubaz rozniósł Polonię i na 90 procent to on pojedzie o awans. Choć nie należy jeszcze niczego przekreślać, bo trzy lata temu Polonia odrobiła jeszcze większą stratę.