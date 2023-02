Partnerka mistrza kusi na Instagramie. W tym się zakochała

Końcówka lutego to już ostatni dzwonek dla żużlowców na to, by wylecieć do ciepłych krajów i choć jeszcze na chwilę skorzystać z pięknej pogody przed sezonem. Ostatnio gorącą fotką prosto z rajskiego Bali pochwaliła się Bożena Cisło, czyli partnerka życiowa Wiktora Lamparta. Wcześniej para odbyła podróż do równie pięknej Hiszpanii.