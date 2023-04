Partnerka gwiazdy zachwyciła. Jej sylwetka robi furorę

Leon Madsen, gwiazdor Tauron Włókniarza Częstochowa, tworzy wspólnie ze swoją partnerką usportowiony związek. Magda Bradtke, bo o niej mowa, wzięła udział w zawodach fitness. Awansowała do wielkiego finału zajmując miejsca w czołowej szóstce. - To było ciche marzenie - wyznała, a my gratulujemy wyniku tym bardziej, że był to dla niej debiut w tego typu turnieju.