Państwowa spółka może ich uratować. Pracują mimo kłopotów

W Tarnowie wierzą, że Unia jednak wystartuje

Klub podzielił się ze swoimi kibicami zdjęciami z robót w social mediach. Całość została okraszona wymownym wpisem. - W tym tygodniu rozpoczęliśmy przygotowania naszego toru do sezonu 2024! Dziękujemy wszystkim zaangażowanym, którzy pomagają nam przy pracach! PS. Wiemy, że macie do nas dużo pytań odnośnie informacji jakie pojawiają się w mediach. Prosimy jeszcze o chwilę cierpliwości. Mamy nadzieję, że niedługo będziemy mogli przekazać Wam pozytywne wieści odnośnie startów Jaskółek w nowym sezonie - czytamy w klubowych mediach.

Unia Tarnów jest na garnuszku Grupy Azoty

My przypomnijmy, że los Unii Tarnów leży w rękach Grupy Azoty, bo to państwowa spółka jest jedynym dużym sponsorem klubu, która swoim wsparciem pokrywa znaczącą część budżetu. Tak naprawdę bez wsparcia potentata chemicznego klub nie będzie miał środków na realizację kontraktów dla zawodników. Oczywiście żużlową spółka ma pojedynczych sponsorów oraz wpływy z dnia meczowego. To jednak za mało na pokrycie wszystkich wydatków.