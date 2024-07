Panika w polskim klubie, boją się najgorszego. Nagła zapaść

ZOOleszcz GKM Grudziądz walczy z Fogo Unią Leszno o utrzymanie. Na razie GKM jest w lepszej sytuacji, bo ma 8 punktów. O 3 więcej niż ostatnia Unia. W niedzielę może się to jednak zmienić. Jeśli GKM nie zdobędzie w Lesznie 36 punktów i nie zgarnie bonusa za lepszy bilans dwumeczu, to spadnie na ostatnie miejsce w tabeli.

"Złote dziecko" GKM-u ma olbrzymi problem

Nagła zapaść rewelacji sezonu

Wyliczankę kończymy na Kacprze Pludrze, który spala się psychicznie w trudnych momentach. Jeśli teraz to powtórzy (a jest takie niebezpieczeństwo, bo to wychowanek Unii, więc będzie chciał się pokazać, co nie zawsze ma dobry wpływ), to GKM będzie miał potężny problem, bo losy meczu zostaną w rękach seniorów.