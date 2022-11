Puchar za wygranie eWinner 1. Ligi można schować

Jeden Lampart do złota nie wystarczy

Fani Apatora są jednak realistami i zdają sobie sprawę z tego, że sam Lampart to za mało, że to może starczyć ledwie na brąz.

Drużyna ma co prawda niezły zestaw seniorski z Patrykiem Dudkiem, Robertem Lambertem i Emilem Sajfutdinowem, ale brak jej mocnych juniorów. Tego problemu nie udało się Apatorowi rozwiązać. Po sezonie odszedł Denis Zieliński, więc za rok o sile ma stanowić duet Krzysztof Lewandowski, Mateusz Afelt. Obaj są młodzi, utalentowani, ale to z pewnością nie jest i nie będzie czołowa para juniorska w Polsce. Na pewno nie będzie taka za rok. Może za dwa. Wiele będzie zależeć od tego, jak poradzi sobie w pracy z młodzieżą Marcin Kowalik. On ma się zajmować zespołem U-24.