Pandemia pokrzyżowała mu plany. Kibice go tu nie chcą!

W ostatnich dniach polskie środowisko żużlowe znalazło sobie nowy powód do kłótni - dziką kartę dla Gleba Czugunowa na Grand Prix we Wrocławiu. Organizatorzy turnieju - choć mają już trzech zawodników Sparty w stałej stawce cyklu, a bilety sprzedały się na pniu - wciągnęli na listę startową zawodnika, który w ostatnich miesiącach zmaga się z naprawdę kiepską formą. Wielu kibicom, szczególnie tym z innych miast, nie przypadło to do gustu.

Na zachodzie sobie poradzili?

Wydawałoby się, że nasi odpowiednicy z Wielkiej Brytanii zabezpieczyli się przed podobnymi aferami. Na Wyspach co roku odbywa się tylko jedna runda Grand Prix, jest ona organizowana na Millenium Stadium w Cardiff, a dziką kartę na nią otrzymuje ten zawodnik, który wcześniej zapewni sobie tytuł indywidualnego mistrza kraju. Proste jak jazda w kółko. Żadnej polityki i kontrowersji, przynajmniej jak dotychczas.

Podczas tegorocznego finału brytyjskiego czempionatu, nad stadionem w Manchesterze lunął rzęsisty deszcz. Zawody musiały zostać przerwane po trzech seriach. Na prowadzeniu znajdowało się trzech zawodników posiadających w dorobku 8 punktów: Daniel Bewley, młodziutki Tom Brennan oraz legendarny Chris Harris, triumfator turnieju w Cardiff sprzed 15 lat.

Pandemia pokrzyżowała mu plany

Z uwagi na to, że tor przestał nadawać się do jazdy, Brytyjczycy stanęli przed bardzo trudnym zadaniem. Kogo wysłać do Cardiff? Nieopierzonego Brennana czy starego wygę Harrisa? Bewley i tak jest już bowiem stałym uczestnikiem cyklu. Z problemem poradzono sobie w najdziwniejszy możliwy sposób. Dziką kartę otrzymał Adam Ellis, mistrz sprzed roku, który w tegorocznym turnieju zdołał uciułać zaledwie 2 punkty. Kibice byli oburzeni. Zdążyli już nastawić się na kolejną okazję do obejrzenia w cyklu "Bombera".