Pierwszy raz Fricke'a

W biegu szóstym doszło do sytuacji bez precedensu. Jej współautorem był właśnie Becker. Amerykanin pokonał na torze w Zielonej Górze Maksa Fricke'a. Zwycięzca GP w Warszawie ostatni raz poległ na domowym obiekcie... 22 maja podczas spotkania z Abramczyk Polonią Bydgoszcz. Od tego czasu przez niemal trzy miesiące nikt nie był w stanie go tam pokonać. Tym bardziej należy docenić wyczyn Beckera.

Tymczasem Falubaz zaczął się rozkręcać. Duża w tym zasługa najmłodszego i najstarszego z seniorów, czyli Piotra Protasiewicza i Jana Kvecha. Ten pierwszy jechał, jak za najlepszych lat. Nie jest to sezon Protasiewicza, ale ostatnie tygodnie przyniosły u niego wyraźną zwyżkę formy. Kvech z kolei od początku roku jest pewnym punktem Falubazu i nieprzypadkowo za rok... go tam zapewne nie będzie. Czech ma już być po słowie z Apatorem Toruń, w którym wiek U-24 kończy Robert Lambert.

O co chodziło Nowakowi?

Do przedziwnej sytuacji doszło w biegu nr 13, a konkretnie tuż przed jego rozpoczęciem. Ze startu w ogóle nie ruszył Marcin Nowak, któremu wypadła linka odpowiadająca za zapłon. Zawodnik miał pretensje do kierownika startu, sugerował że ten przyczynił się do incydentu. Powtórki jednak pokazały, że wszystko było winą zawodnika lub jego teamu. Linka po prostu sama się odczepiła i kierownik startu nie miał na to żadnego wpływu.