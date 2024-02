Padło pytanie o powrót do Falubazu. Dudek już się z tym nie kryje

- Chcę wrócić do Zielonej Góry - przyznaje otwarcie Patryk Dudek , wychowanek Falubazu i zawodnik żużlowej reprezentacji Polski.

- Nie wiem, jak ja to przeżyję - mówi o czekającym go w tym sezonie meczu Apatora z Falubazem. - Będę jeździł przeciwko swojej drużynie - zauważa wprost, co pokazuje, że serce Dudka wciąż mocno bije dla Falubazu.