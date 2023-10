Pachnie drugim spadkiem PSŻ-u. Ten transfer to gwóźdź do trumny [FELIETON]

- Gdyby Nicki Pedersen nie wylądował w Stali Rzeszów, powiedziałbym, że PSŻ Poznań ma rywala do dramatycznej walki o utrzymanie. Utytułowany Duńczyk wywindował beniaminka kilka pięter do góry i chyba musiałby się wydarzyć jakiś cud, żeby klub ze stolicy Wielkopolski nie zleciał drugi raz z rzędu z tego samego szczebla, co też byłoby ewenementem - pisze w swoim najnowszym felietonie dla Interii były działacz żużlowy Leszek Tillinger.