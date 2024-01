Oto majątek znanego posła. Dom, samochody i oszczędności

Robert Wardzała to były żużlowiec związany przez lata przede wszystkim z Unią Tarnów. To w jej barwach święcił wspólnie z drużyną największe sukcesy. Do nich zaliczyć należy przede wszystkim dwa Drużynowe Mistrzostwa Polski zdobyte w latach 2004 i 2005. Na zakończenie żużlowej kariery zdecydował się jednak relatywnie szybko. Już w 2006 roku postanowił spróbować swoich sił w polityce. W wyborach samorządowych został wybrany Radnym Miasta Tarnowa.