Otarł się tam o kalectwo. I tak kocha to miejsce

Australijczyk zaskoczył wszystkich swoim powrotem. Wydawało się, że w wieku 38 lat nie wraca się już do rywalizacji w tak niebezpiecznym sporcie, jednak Schlein uznał, że skoro wraca do Wielkiej Brytanii, wróci też na tor. Co ciekawe, pomysłodawczynią tego pomysłu była partnerka życiowa żużlowca. - To moja partnerka zasiała ziarno. Dla mnie to normalność. Mieliśmy plan i marzenia, które chcieliśmy tu (w Australii - dop. red.) zrealizować, ale to nie wyszło - mówi Rory Schlein.

- Ściganie się było dla mnie remedium, dającym uczucie normalności. Gdy wrócę do Wielkiej Brytanii i wrócę do robienia czegoś, do robienia czego jestem przyzwyczajony, nie będzie ten powrót tak trudny - tłumaczy powody swojej decyzji o powrocie do ścigania Australijczyk w rozmowie z brytyjskim tygodnikiem Speedway Star.

Rory Schlein dobrze wspomina tor w Łodzi

Przy okazji rozmowy Australijczyk tłumaczył wybór klubu z Berwick, mówiąc o tym, że jest to trudny tor. Zdobył się wówczas na porównanie go do toru w... Łodzi! Jednak nie tego, który znajduje się na łódzkiej Moto Arenie, a tego, który przez ten na Moto Arenie został zastąpiony. - Pamiętam jazdę na starym torze w Łodzi, który był bardzo fizycznym i trudnym torem, prawdopodobnie jednym z najtrudniejszych w Polsce. Mnóstwo zawodników nienawidziło jazdy na tym owalu, ale ja tam startowałem dwa, czy trzy lata i uwielbiałem ścigać się na tym torze - powiedział Rory Schlein.