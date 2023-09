Oszukali mistrza na oczach całego świata. To policzek dla Polaków [FELIETON]

Czegoś takiego, jak w duńskim Vojens jeszcze w żużlu nie słyszałem. Bartosz Zmarzlik został wykluczony z udziału w turnieju Grand Prix z powodu niewłaściwego kevlaru, którzy przywdział podczas kwalifikacji. Myślę o tym cały czas i nie dowierzam.

Znów zrobili z nas pośmiewisko

Kiedy po raz pierwszy usłyszałem o tej dyskwalifikacji pomyślałem, że Polak dopuścił się jakiegoś naruszenia - nazwijmy to "technologicznego". Górę wzięły przyzwyczajenia ze skoków narciarskich, bo tam właśnie słyszymy o różnych nieprawidłowościach związanych z ubiorem zawodników. W żużlu czegoś takiego jeszcze nie słyszałem, więc nie mogłem uwierzyć, że chodzi po prostu o użycie kevlaru, który nie posiadał odpowiednich logotypów.

Żeby było jasne - nie kwestionuję winy Zmarzlika. Skoro ubrał strój, który naruszał zasady regulaminu, to kara się jak najbardziej należała. Ale żeby od razu wykluczać Polaka ze startu w turnieju?! To już olbrzymie nieporozumienie i niedorzeczna decyzja. Gdyby Bartosz poprzez naruszenie regulaminu w jakiś sposób sobie pomógł, to jak najbardziej rozumiałbym tę decyzję. Mówimy jednak o aspekcie czysto poza sportowym, dlatego nie rozumiem, dlaczego konsekwencją tego niedopatrzenia jest kara stricte sportowa.

Zmarzlik powinien otrzymać karę finansową. Nawet tę najbardziej dotkliwą, która uderzyłaby w jego portfel. To bym zrozumiał, bo od teamu mistrza świata pewnego poziomu organizacyjnego powinniśmy wymagać. Jednak decyzja o wykluczeniu go z całego turnieju to decyzja czysto sportowa, która ma się nijak względem wykroczenia, jakiego dopuścił się Bartosz. Ja wiem, że zaraz pojawią się obrońcy regulaminów, ale skoro ktoś chce karać zawodników wykluczeniem z udziału w zawodach za coś takiego, to ja naprawdę nie rozumiem, o co w tym wszystkim chodzi.

Szybka Kontra. W sobotę Polak zostanie mistrzem świata! Kompromitacja Apatora / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Bezduszny regulamin może wyłonić niesprawiedliwego mistrza świata

Sprawa jest tym bardziej gorąca, że mówimy o przedostatniej rundzie cyklu, a decyzja ta może mieć bezpośredni wpływ na wyłonienie mistrza świata sezonu 2023. Ciągle Polak ma wszystko w swoich rękach, bo 6 punktów to może nie bezpieczna, ale jakaś tam przewaga przed ostatnią rundą. Sęk jednak w tym, że teraz o tytule może decydować pechowy defekt czy wykluczenie. A każdy inny scenariusz niż złoto dla Zmarzlika będzie dla mnie olbrzymim skandalem. Nie mam wątpliwości, że już w Vojens Polak przyklepałby sobie czwarty w karierze tytuł.

Swoją drogą sobotnie sceny z Vojens to dobra lekcja dla polskich działaczy. Może czas najwyższy uderzyć się w pierś i pokazać, kto rządzi w światowym żużlu. Kiedy trzeba wyciągnąć wielką kasę za prawa do licencji za organizacją poszczególnych rund cyklu, to organizatorzy Grand Prix są do tego pierwsi. Tymczasem przy pierwszej lepszej okazji nasz rodak traktowany jest co najmniej mało sprawiedliwie. Mam więc w tym wszystkim nadzieję, że wygra sport, a mistrzem świata zostanie rzeczywiście najlepszy zawodnik.

Bartosz Zmarzlik / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Bartosz Zmarzlik / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński