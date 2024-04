Ostrzeżenie dla gwiazd, mają wielki problem. Tego się nie spodziewali

Podstawowi żużlowcy Texom Stali Rzeszów po awansie do Metalkas 2. Ekstraligi otrzymali od władz klubu naprawdę dobre kontrakty. Beniaminek za pięć dni zainauguruje sezon. Wtedy też dowiemy się, który zawodnik może mieć problem z regularną jazdą (jest nadwyżka seniorów). Do ruchu najwcześniej dojdzie po trzeciej kolejce, ale działacze myślą o wypożyczeniu jednego z młodych żużlowców do U24 Ekstraligi.