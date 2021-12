Ostrów mocno stawia na żużel. Miasto wyłoży 13,5 miliona

Awans do PGE Ekstraligi dla Arged Malesy to wielkie wyróżnienie, ale też wielka praca związana z walką o utrzymanie wśród najlepszych. Budowa konkurencyjnego składu przebiegła na tyle dobrze, na ile było to możliwe. Nadal jednak ostrowianie są głównym kandydatem do spadku. Wiele wyjaśnić w tym względzie może pierwszy mecz, w którym beniaminek podejmie ZOOleszcz GKM Grudziądz.



Arged Malesa Ostrów Wielkopolski będzie miała wyremontowany stadion

Zanim jednak dojdzie do meczu, klub stoi przed zadaniem odpowiedniego przygotowania stadionu do ekstraligowych zmagań. Na sezon 2022 pojawiły się nowe wytyczne, głównie związane z przygotowaniem odwodnienia, dzięki któremu deszcz przestanie odgrywać aż tak wielką rolę. Na razie za dużo spotkań odwoływanych jest przez niekorzystną pogodę.

Na stadionie w Ostrowie trzeba przeprowadzić zatem kilka zmian, ale potrzeba na nie pieniędzy. Klub miał szczęście. Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego nie przeszła obojętnie obok potrzeb Ostrovii. Podczas Sesji Rady Miasta uchwalono, że na renowacje obiektu zostanie przeznaczone 13,5 miliona złotych.

Wysokość dotacji wytłumaczyła podczas sesji prezydent miasta, Beata Klimek. - Te pieniądze przeznaczamy na kompletną przebudowę parku maszyn, na modernizację oświetlenia na Stadionie Miejskim, na odwodnienie toru, na budowę kolejnych trybun na koronie stadionu, na utwardzenie wszystkich niezbędnych powierzchni - to są najważniejsze elementy tej przebudowy - cytuje Klimek strona klubowa.



Czy Arged Malesa wygra walkę z czasem?

Pieniądze to bardzo ważny krok naprzód, ale teraz liczy się też czas. Wspomniany mecz z GKM-em zaplanowano na dziesiątego kwietnia. Tym samym klub ma cztery miesiące, by wprowadzić wszystkie założone zmiany. Obecna pora na pewno nie jest sprzymierzeńcem.



Prezydent miasta wierzy jednak w powodzenie misji. - Z naszego punktu widzenia to najtrudniejsza inwestycja, ponieważ pierwszy mecz PGE Ekstraligi na Stadionie Miejskim ma być rozegrany 10 kwietnia. Mamy naprawdę trzy miesiące na to, by ten ambitny, trudny i wymagający projekt zrealizować. Zrobimy wszystko, aby na inaugurację żużlowej ekstraligi w Ostrowie Wielkopolskim Stadion Miejski był gotowy - powiedziała Klimek.