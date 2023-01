- Jestem zażenowany tym, że tak mało się dba o ten obiekt. Mam na myśli to, że jak się idzie do szatni, do toalety, to jest bałagan, nie ma papieru albo jest ta toaleta "uświniona" i to po prostu nie przystoi. Jest źle pod tym względem. Nie chcę, by to jakoś brzydko zabrzmiało. Przecież taki obiekt powinien być wizytówką. Nie mówię o jednym czy dwóch razach. Często tam jeździłem - wytłumaczył w nowym programie Jacka Dreczki. Zengota powiedział głośno to, co wśród kibiców przewija się już od dawna, a najlepszym dowodem na to jest nasz ubiegłoroczny cykl, w którym fani oceniali swoje stadiony.