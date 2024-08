Ostre spięcie w polskiej lidze. Rosjanin nie gryzł się w język

Artiom Łaguta w trakcie 13. wyścigu meczu ebut.pl Stal Gorzów - Betard Sparta Wrocław ostro potraktował Oskara Fajfera. Polak był wściekły po całym zajściu, bo stracił dwie punktowane pozycje. Pretensji 30-latka nie rozumiał zarówno rywal, jak i eksperci w studiu. Rosjanin na antenie nie gryzł się w język i przytoczył sytuację sprzed 2 miesięcy, kiedy to Fajfer "wysłał" lidera FOGO Unii Leszno do szpitala. - On też agresywnie pojechał z Andrzejem Lebiediewem i w sumie go nie przeprosił - przyznał otwarcie mistrz świata z 2021 roku.