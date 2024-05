Ostre słowa o mistrzu świata. Niemcy nazywają go "kilerem"

W półfinale sobotniego turnieju Kai Huckenbeck został wypchnięty przez Jasona Doyle'a, a jednocześnie zakładał się na niego Jack Holder. Niemiec nie miał zbyt dużo do powiedzenia, znalazł się w centrum sytuacji i stracił kontrolę nad maszyną . Mocno huknął w tor, przez chwilę był oszołomiony i nie podnosił się z toru. Choć zszedł do parku maszyn o własnych siłach, nie zdecydował się na udział w powtórce. Sam mówił, że nie czuł się najlepiej. Huckenbeck jest mocno poobijany, ale na szczęście niczego sobie nie złamał. Mogło się jednak skończyć znacznie gorzej i żużlowiec Abramczyk Polonii może mówić o dużym szczęściu.

Fani z jego kraju bardzo winią za tę sytuację Jasona Doyle'a, który wypychał Kaia od wewnętrznej, chcąc wywalczyć sobie jak najlepszą pozycję na wejściu w łuk. Doyle pojechał ostro, ale zasadniczo niczego złego - jak się wydaje - nie zrobił. Fani z Niemiec uważają jednak inaczej. - On znowu zaczyna jeździć jak wariat. Jakieś ostrzeżenie, może kara by się przydała. W 2017 roku robił tak samo. Przecież on wychodził do prezentacji o kulach - pisze jeden z nich. - Przydałoby się schłodzić głowę. Czasem jedzie jak "kiler" - dodał inny. Podobnych opinii jest mnóstwo, a kibice z Niemiec mają do Doyle'a potężne pretensje.