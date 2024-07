Ostra reakcja legendy. Skrytykował głośny transfer

Hitowy transfer nie dojdzie do skutku

Wiele na to wskazuje, że Orlen Oil Motor Lublin zatrzyma wszystkich seniorów na kolejny sezon. To oznacza, że Jack Holder i Fredrik Lindgren nie zmienią barw klubowych, pomimo lukratywnych kontraktów, jakie proponowano im w innych klubach. Działaczom z Zielonej Góry zależało przede wszystkim na aktualnym wicemistrzu świata ze Szwecji. Wiemy już, że do tego transferu po prostu nie dojdzie.

Jestem bardzo zaskoczony, że ktoś w Zielonej Górze w ogóle coś takiego rozważa. Mam obawy, bo to już kolejny kiepski sezon w jego wykonaniu. Gdyby Tai był wartościowym i przydatnym zawodnikiem dla drużyny, to Sparta nie oddałaby go lekką ręką. Prezes Rusko to jeden z najlepszych graczy na rynku i zna się na wartości poszczególnych zawodników. Jeśli rezygnuje z usług Woffindena, to oznacza, że już w niego nie wierzy

Są skazani na 3-krotnego mistrza świata, będącego w kryzysie

Woffinden miałby zastąpić kogoś z dwójki Przemysław Pawlicki-Rasmus Jensen i to ze wskazaniem na tego pierwszego. W zasadzie nie ma się o co do Duńczyka przyczepić. To jego debiutancki sezon w najlepszej lidze świata, a kiedy spojrzymy na jego ostatnie trzy lata, to z roku na rok notuje widoczny progres. Natomiast Pawlicki po rocznej przerwie z Ekstraligą prezentuje dokładnie taki sam poziom, co w poprzednich latach. Nie wiadomo, czy znów nie będzie zmuszony do startów na zapleczu.