Ostra krytyka polskiej reprezentacji. „Anglicy nam to podarowali”

Zmora: Wydawało mi się, że wygramy to w cuglach

Kto to jest Ellis? Były prezes stawia trudne pytania

- Od strony sportowej jestem rozczarowany postawą polskich zawodników. Myślałem, że będzie do jednej bramki, a my ich goniliśmy. Kto to jest Adam Ellis - pytał Zmora, bo nasi zawodnicy mieli problem z reprezentantem Anglii, który nie jeździ ani w Ekstralidze, ani nawet w pierwszej lidze. - My z kimś takim mordowaliśmy się cały turniej. Uważam, że to było wymęczone zwycięstwo. To nie Polska wygrała. To Anglicy nam to podarowali - narzekał Zmora.