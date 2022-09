Ostatnio notorycznie zawodzą. Będą robić za statystów?

Wiktor Jasiński prawdopodobnie zastąpi kiepsko spisującego się w tym sezonie Patricka Hansena w półfinale przeciwko zielona-energia.com Włókniarzowi. Kibice z takiego stanu rzeczy nie otwieraliby może szampanów, ale na pewno przyklasnęliby trenerowi, bo większość z nich widzi wychowanka w składzie co najmniej od kilku tygodni. Korzystnie o Wiktorze Jasińskim wypowiadała się chociażby klubowa legenda - Bogusław Nowak.

Obaj oczywiście znaleźli się w składach swoich drużyn, ale najprawdopodobniej będą robić za statystów. No chyba, że stanie się cud i któryś z nich odpali, lecz to wszystko zależy od dobrej woli trenera, czyt. szansy choćby w jednym biegu.

Awizowane składy na mecz Moje Bermudy Stal Gorzów – zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa:

Rozpisaliśmy się o pojedynku gorzowsko-częstochowskim i zawirowaniach ze słabo radzącymi sobie młodymi Duńczykami, jednak nie zapominamy o drugiej parze, w której pojadą Motor oraz For Nature Solutions Apator. W niej torunianie otrzymali od losu drugą szansę i jako lucky loser postarają się napsuć trochę krwi zdecydowanemu faworytowi z Lublina. Kluczowy będzie tu przede wszystkim pierwszy mecz na Motoarenie. Jeżeli gospodarzom uda się wypracować solidną zaliczkę, to w szeregi zwycięzców fazy zasadniczej może wkraść się troszkę nerwowości. A o tym, że są do ruszenia pokazała nam niedawno Fogo Unia Leszno, która zwłaszcza w rewanżu przy Alejach Zygmuntowskich nieźle dawała im w kość.