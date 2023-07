Ostatni sprawdzian przed mundialem. Oni powalczą o powołanie

Już nie miesiące, a tylko tygodnie dzielą nas od finału drużynowego pucharu świata we Wrocławiu. Zanim odbędzie się żużlowa impreza roku, reprezentacja Polski zmierzy się jeszcze w Poznaniu z Resztą Świata. Dla wielu żużlowców będzie to spotkanie, które może zadecydować o ewentualnym powołaniu do kadry na batalię o medale. Gdzie obejrzeć zmagania? Sprawdźcie nasz najnowszy telewizyjny rozkład jazdy.